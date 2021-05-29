На Череповецком судостроительном заводе открылся первый цех

29.05.2021 [Экономика]

В Череповце открылся первый цех нового судостроительного завода. Заложен киль головной баржи, сообщил в соцсети глава региона Олег Кувшинников. 

— Первый шаг в постройке судна сделан! Череповецкий судостроительный завод — это уникальный, масштабный проект, первое в области предприятие по строительству современных судов класса «река-море». С верфей завода сойдут буксиры и баржи, будут выпускать до 30 судов в год. Первый барже-буксирный состав планируется к спуску уже в этом году, — отметил Кувшинников. 

Как ранее сообщал Newsvo, в октябре 2018 года предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец»., а инвестиционный совет при губернаторе включил проект завода в список приоритетных для предоставления налоговых льгот.

На первом этапе строительства завода было запланировано возвести административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором — корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, цех дробеструйной очистки, склад, мастерскую, стапельную площадку и слип.

Пуско-наладочные работы начались на заводе в апреле этого года. 

Тэги: предприятия

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Евгений Шулепов внезапно заявил, что не будет участвовать в праймериз «Единой России»
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Череповце
В Вологде обвалился берег у Соборной горки
Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды
Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
В Бабушкинском районе двое полицейских сначала организовали незаконную рубку леса, а потом возбудили дело
Певица Ева Польна: «Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды»
«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома
Два человека погибли в результате ДТП в Никольске

Последние новости

Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика выписали из больницы

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, он может сам есть и ходить

91
0

42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

42 человека выздоровели, двое умерли

319
0

«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде

ДТП произошло 29 мая

881
0

Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия

Двое прохожих ее остановили и вызвали полицию

814
0

В Вологде Фонд соцстраха вовремя не предоставил ребенку инвалидную коляску

Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки

480
0

Парк покорителей неба заложили в поселке Можайское под Вологдой

Там есть аллея лиственниц — в честь Юрия Гагарина, дубовая аллея — Павла Беляева, а липовая аллея в честь Александра Можайского

511
0

Пенсионер из Вологды отправил мошенникам 1,3 млн. рублей

Часть этой суммы он взял в кредит

1087
0

30 мая в Вологде ограничат движение транспорта из-за спортивного марафона

Автобусы изменят маршруты своего движения, а троллейбус №4 и вовсе начнет курсировать только с 12.00

1066
0

В Череповце водителя лишили прав за оставление места ДТП, в котором пострадал ребёнок

Инцидент произошёл 20 мая. На мать мальчика составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

895
0

В Вологде объявили конкурс на лучшее имя для талисмана клуба «Динамо-Вологда»

Варианты можно писать в группе клуба в соцсети

820
0

Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая

Температура может опуститься до -2 градусов

1812
0

Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки

В муниципальном учреждении выявлены нарушения антикоррупционного законодательства

1587
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика выписали из больницы
На Череповецком судостроительном заводе открылся первый цех
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия
В Вологде Фонд соцстраха вовремя не предоставил ребенку инвалидную коляску
Решительный гороскоп на июнь: приступайте к действиям, и вас ждет успех
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

2083
0
28.05.2021 [БлогоVO]

Для безоговорочно выполняющих любые приказы начальства, как говорится, на заметку

534
0
24.05.2021 [Обзор Прессы]

Пчеловод из Вологды на "Давай поженимся"

2076
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика