На Череповецком судостроительном заводе открылся первый цех

В Череповце открылся первый цех нового судостроительного завода. Заложен киль головной баржи, сообщил в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

— Первый шаг в постройке судна сделан! Череповецкий судостроительный завод — это уникальный, масштабный проект, первое в области предприятие по строительству современных судов класса «река-море». С верфей завода сойдут буксиры и баржи, будут выпускать до 30 судов в год. Первый барже-буксирный состав планируется к спуску уже в этом году, — отметил Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, в октябре 2018 года предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец»., а инвестиционный совет при губернаторе включил проект завода в список приоритетных для предоставления налоговых льгот.

На первом этапе строительства завода было запланировано возвести административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором — корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, цех дробеструйной очистки, склад, мастерскую, стапельную площадку и слип.

Пуско-наладочные работы начались на заводе в апреле этого года.