В Вологде Фонд соцстраха вовремя не предоставил ребенку инвалидную коляску

29.05.2021 [Общество]

После жалобы вологжанки в региональном отделении Фонда социального страхования прошла прокурорская проверка. Выяснилось, что сыну заявительницы слишком долго не выдавали положенную ему по закону инвалидную коляску. 

- Установлено, что в нарушение Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан (...) ребенок – инвалид в установленный срок не был обеспечен необходимым средством реабилитации, что нарушило права ребенка на предоставление государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации Данное нарушение было устранено только в ходе прокурорской проверки, - сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, извещение о проведении закупки кресла-коляски активного типа было размещено на сайте госзакупок спустя более 30 календарных дней с даты подачи заявления родителем, что тоже недопустимо. 

В адрес руководителя регионального отделения ФСС  было внесено представление, с требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения. 

Тэги: дети-инвалиды, нарушения, прокуратура

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