В Вологде Фонд соцстраха вовремя не предоставил ребенку инвалидную коляску

После жалобы вологжанки в региональном отделении Фонда социального страхования прошла прокурорская проверка. Выяснилось, что сыну заявительницы слишком долго не выдавали положенную ему по закону инвалидную коляску.

- Установлено, что в нарушение Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан (...) ребенок – инвалид в установленный срок не был обеспечен необходимым средством реабилитации, что нарушило права ребенка на предоставление государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации Данное нарушение было устранено только в ходе прокурорской проверки, - сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, извещение о проведении закупки кресла-коляски активного типа было размещено на сайте госзакупок спустя более 30 календарных дней с даты подачи заявления родителем, что тоже недопустимо.

В адрес руководителя регионального отделения ФСС было внесено представление, с требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.