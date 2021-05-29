Парк покорителей неба заложили в поселке Можайское под Вологдой

28 мая в поселке Можайское Вологодского района заложили Парк покорителей неба. Рядом с геоглифом «75 лет Победы», высадили три аллеи в честь героев-покорителей неба. Аллея лиственниц — в честь Юрия Гагарина, дубовая аллея — Павла Беляева, а липовая аллея в честь Александра Можайского.

Как отмечают в пресс-службе администрации района, место для парка было выбрано не случайно. Именно в этом поселке (раньше он назывался село Котельниково) изобретатель первого в России самолета Александр Федорович Можайский создал свои первые чертежи аэропланов.

На мероприятии присутствовали заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров и заместитель губернатора Вологодской области, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова. В пресс-службе отмечают, что региональный департамент финансов осуществляет шефство над Домом-музеем Можайского.