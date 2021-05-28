Пенсионер из Вологды отправил мошенникам 1,3 млн. рублей

67-летний житель Вологды стал жертвой мошенников. Он рассказал, что неизвестный, который по телефону представился ему работником банка, сообщил о попытках кражи денег с его счёта.

«Обналичив 768 тысяч рублей и оформив кредиты, вологжанин посредством банкомата перевел 1 миллион 380 тысяч рублей на различные счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки от мошеннических действий пострадали восемь жителей Вологодской области. Общий ущерб составил около 1 952 000 рублей.