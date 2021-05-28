В Череповце водителя лишили прав за оставление места ДТП, в котором пострадал ребёнок

28.05.2021 [Происшествия]

В Череповце 60-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, в котором пострадал 4-летний ребёнок.

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Белинского вечером 20 мая. Мальчик, который был во дворе с матерью, выбежал на дорогу из-за стоящей машины и привлекаемый сбил его на своём «Фольксваген Кадди». С травмами потерпевший поступил в больницу. После оказания медпомощи его направили на амбулаторное лечение.

«В отношении матери пострадавшего ребенка, 23- летней череповчанки составлен протокол по ст. 5,35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних г. Череповца для рассмотрения и принятия мер воздействия на родителя», — сообщает пресс-служба городского УМВД

Мужчину на год лишили водительских прав.

Тэги: ДТП с ребенком, нарушение, лишили водительских прав

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