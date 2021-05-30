Дипломатичный гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: переговоры эффективнее конфликтов

30.05.2021 [Общество]
Дипломатичный гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: переговоры эффективнее конфликтов

Отличная неделя для развития самостоятельного бизнеса и участия в общественных мероприятиях. Хороший период для определения целей на ближайшее будущее, установления деловых контактов и завершения изживших себя отношений.

ОВЕН (21.03-20.04)

Уделите больше внимания своей семье. Не исключено, что вашим родным и близким понадобится моральная или материальная поддержка и помощь. И вы готовы ее оказать, даже подвинув ради этого свои собственные дела.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Ваши организаторские способности достигнут впечатляющих высот. Возможно, ситуация вверит вашим заботам группу людей или же вы сами возьмете ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым мероприятием подобного рода вы справитесь легко: вы полны энергии и ясно видите цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Сейчас вас то и дело будут отвлекать домашние заботы — не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Готовьтесь расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в вашей помощи.

РАК (22.06-22.07)

Ваши последовательность и логичность наделят вас невероятным даром убеждения. С такими талантами вам только эскимосам холодильники продавать. Даже собственное начальство вы сумеете убедить в том, что вам необходимо повысить зарплату, причем в самое ближайшее время.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Отличный период для того, чтобы посвятить его решению ваших финансовых вопросов. В вас неожиданно может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально свести дебет с кредитом. Хороший период, чтобы спланировать семейный бюджет на полгода вперед.

ДЕВА (24.08-22.09)

Самое подходящее время для деловых переговоров, от исхода которых зависит успех вашего бизнеса, ведь сейчас вы сумеете как следует обосновать любые свои решения, идеи или проекты. Ваши заразительные эмоции и ваше ораторское мастерство, подкрепленные логикой и убедительными аргументами, дадут желаемый эффект.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе вашей наблюдательности и проницательности может позавидовать сам Шерлок Холмс. Ваши интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя проникать в суть вещей и делать правильные выводы буквально на пустом месте.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Самое время прояснить запутанные отношения. Вполне вероятно, что любимый человек давно ждет от вас каких-то решительных действий или хотя бы разговора по душам. Если вы одиноки, не исключено романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

На этой неделе в приоритете будет решение деловых вопросов. Вы настроены по деловому, и никому не позволите встать на пути вашего прогресса. Используйте ситуацию, чтобы завершить затянувшиеся проекты и утрясти сложные производственные моменты. Многие ситуации удастся решить на удивление легко.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На этой неделе вы имеете все шансы стать центром притяжения для людей. Окружающие будут приходить к вам со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях вы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Возможно, за этим занятием вы встретите родственную душу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Наступает период, когда ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть. Иногда победа бывает мнимой, а побежденные берут реванш. Не забывайте слова классика: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе».

РЫБЫ (20.02-20.03)

Сейчас вас будут волновать вопросы справедливости — и ваши личные, и глобальные. Несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Помните, что лучший способ испортить отношения — это начать их выяснять. Поэтому по возможности избегайте конфликтов.

Тэги: гороскоп

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды
В Бабушкинском районе двое полицейских сначала организовали незаконную рубку леса, а потом возбудили дело
«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома
Два человека погибли в результате ДТП в Никольске
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Добровольно-принудительно»: в ВоГУ студентов просят проголосовать в рамках праймериз «Единой России»
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту

Последние новости

На Кубенском озере продолжаются поиски пассажира затонувшего катера

Инцидент произошёл 29 мая. Транспортная прокуратура проводит проверку.

496
0

Мошенники похитили со счёта пенсионера из Вологодского района 138 тысяч рублей

Злоумышленники получили доступ к его данным, используя сайт-дублёр банка

557
0

41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

37 человек выздоровели, двое умерли

455
0

В Соколе женщина нашла в магазине чужой телефон и забрала его себе

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу

553
0

На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту

Семь человек найдены, поиски восьмого продолжаются

2219
0

Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика выписали из больницы

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, он может сам есть и ходить

1181
0

На Череповецком судостроительном заводе открылся первый цех

«Заложен киль головной баржи. Первый шаг в постройке судна сделан!», — написал в соцсети губернатор Олег Кувшинников

1201
0

42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

42 человека выздоровели, двое умерли

1008
0

«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде

ДТП произошло 29 мая

2138
0

Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия

Двое прохожих ее остановили и вызвали полицию

1766
0

В Вологде Фонд соцстраха вовремя не предоставил ребенку инвалидную коляску

Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки

1045
0

Парк покорителей неба заложили в поселке Можайское под Вологдой

Там есть аллея лиственниц — в честь Юрия Гагарина, дубовая аллея — Павла Беляева, а липовая аллея в честь Александра Можайского

865
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Кубенском озере продолжаются поиски пассажира затонувшего катера
Мошенники похитили со счёта пенсионера из Вологодского района 138 тысяч рублей
41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе женщина нашла в магазине чужой телефон и забрала его себе
Дипломатичный гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: переговоры эффективнее конфликтов
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика выписали из больницы
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

2419
0
29.05.2021 [БлогоVO]

ВДНХ — первый борец с «нелегальными экскурсоводами»: сколько нужно профессионализма, чтобы вызвать полицию на группу студентов, проводящих учебное занятие на территории ВДНХ

446
0
24.05.2021 [Обзор Прессы]

Пчеловод из Вологды на "Давай поженимся"

2286
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика