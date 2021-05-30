Дипломатичный гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: переговоры эффективнее конфликтов

Отличная неделя для развития самостоятельного бизнеса и участия в общественных мероприятиях. Хороший период для определения целей на ближайшее будущее, установления деловых контактов и завершения изживших себя отношений.

ОВЕН (21.03-20.04)

Уделите больше внимания своей семье. Не исключено, что вашим родным и близким понадобится моральная или материальная поддержка и помощь. И вы готовы ее оказать, даже подвинув ради этого свои собственные дела.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Ваши организаторские способности достигнут впечатляющих высот. Возможно, ситуация вверит вашим заботам группу людей или же вы сами возьмете ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым мероприятием подобного рода вы справитесь легко: вы полны энергии и ясно видите цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Сейчас вас то и дело будут отвлекать домашние заботы — не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Готовьтесь расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в вашей помощи.

РАК (22.06-22.07)

Ваши последовательность и логичность наделят вас невероятным даром убеждения. С такими талантами вам только эскимосам холодильники продавать. Даже собственное начальство вы сумеете убедить в том, что вам необходимо повысить зарплату, причем в самое ближайшее время.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Отличный период для того, чтобы посвятить его решению ваших финансовых вопросов. В вас неожиданно может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально свести дебет с кредитом. Хороший период, чтобы спланировать семейный бюджет на полгода вперед.

ДЕВА (24.08-22.09)

Самое подходящее время для деловых переговоров, от исхода которых зависит успех вашего бизнеса, ведь сейчас вы сумеете как следует обосновать любые свои решения, идеи или проекты. Ваши заразительные эмоции и ваше ораторское мастерство, подкрепленные логикой и убедительными аргументами, дадут желаемый эффект.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе вашей наблюдательности и проницательности может позавидовать сам Шерлок Холмс. Ваши интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя проникать в суть вещей и делать правильные выводы буквально на пустом месте.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Самое время прояснить запутанные отношения. Вполне вероятно, что любимый человек давно ждет от вас каких-то решительных действий или хотя бы разговора по душам. Если вы одиноки, не исключено романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

На этой неделе в приоритете будет решение деловых вопросов. Вы настроены по деловому, и никому не позволите встать на пути вашего прогресса. Используйте ситуацию, чтобы завершить затянувшиеся проекты и утрясти сложные производственные моменты. Многие ситуации удастся решить на удивление легко.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На этой неделе вы имеете все шансы стать центром притяжения для людей. Окружающие будут приходить к вам со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях вы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Возможно, за этим занятием вы встретите родственную душу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Наступает период, когда ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть. Иногда победа бывает мнимой, а побежденные берут реванш. Не забывайте слова классика: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе».

РЫБЫ (20.02-20.03)

Сейчас вас будут волновать вопросы справедливости — и ваши личные, и глобальные. Несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Помните, что лучший способ испортить отношения — это начать их выяснять. Поэтому по возможности избегайте конфликтов.