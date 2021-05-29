Решительный гороскоп на июнь: приступайте к действиям, и вас ждет успех

29.05.2021 [Общество]

Удачный месяц для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее — вложений, сделок, крупных покупок, так что не упустите свой шанс. Хороший период, чтобы строить планы на будущее.

ОВЕН (21.03-20.04)

Первый летний месяц по возможности стоит провести в расслабленном состоянии. Если не получится взять полноценный отпуск, постарайтесь отдохнуть от работы и домашней рутины хотя бы неделю.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Хороший период, чтобы разобраться с домашними делами и личными отношениями. Проводите больше времени с любимым человеком. Вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Самое лучшее, что сейчас могут сделать Близнецы, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми — с родителями и с детьми. Устройте для них сюрприз, например, организуйте небольшой праздник, поход в кино или поездку за город.

РАК (22.06-22.07)

Удачное время для проведения важных переговоров и совещаний. Ваши ораторские и дипломатические способности помогут найти компромисс, который всех устроит, и благодаря этому удастся достичь договоренностей по сложным вопросам. Руководство оценит ваши усилия по заслугам.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Сейчас вы настроены перейти к решительным действиям. Ничто не сможет заставить вас свернуть со своего пути. Что бы вы ни задумали, к какой бы цели ни шли, вас практически невозможно отвлечь. Используйте это время для того, чтобы завершить важный проект.

ДЕВА (24.08-22.09)

Сейчас вы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Если вы заранее спланировали этот месяц, от вас не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Ваши планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед вами новые возможности. Если не станете упрямо цепляться за старый план действий, вы сумеете воспользоваться подарками судьбы.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Дипломатичность и деликатность Весов сейчас будет выгодно выделять вас на общем фоне, обеспечивая им симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства. Поэтому используйте это время для продвижения своих идей и планов.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Сейчас звезды советуют не зацикливаться на своем привычном круге общения, а разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретится вам в этом месяце, тем больше шансов на то, что среди них вы найдете по-настоящему интересных и нужных вам людей.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Время принятия решений прошло, наступил период, когда необходимо действовать. Вы будете настроены упорно, как никогда, и нацелены только на победу. Звезды предвещают, что против вашего напора не устоит ни одна крепость, и вас ждет успех.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Хороший период, чтобы поделиться своими знаниями и опытом, поэтому звезды советуют вам уделить время людям, младшим по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами — в кругу тех, кто сможет воспользоваться вашими действительно ценными советами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Сейчас в любом деле вы будете настроен по-боевому. Лучше не браться за мелкие проекты, а заняться претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Ваш девиз в этом месяце: «Вижу цель — не вижу препятствий». Удача любит смелых и награждает их.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Вам представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. Сейчас вы способны тщательно взвесить все «за» и «против». Благодаря обострившимся аналитическим способностям, вы сумеете все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое вы примете, будет застраховано от ошибок.

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