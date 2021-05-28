В Вологде объявили конкурс на лучшее имя для талисмана клуба «Динамо-Вологда»

Футбольный клуб «Динамо-Вологда» предложил болельщикам выбрать имя для талисмана команды - лося.

«У него есть любимая команда, друзья футболисты, яркие путешествия и даже есть свой футбольный мяч! Можно сказать, что у лосёнка есть все, кроме имени», - говорится в сообщении клуба в группе в соцсети.

По условиям конкурса, варианты нужно писать под постом в ФК «Динамо-Вологда» в группе ВКонтакте. Семь, которые наберут больше всего «лайков», будут участвовать в голосовании, которое и определит будущее имя талисмана вологодского футбольного клуба. Когда будут подведены итоги конкурс, пока не сообщается.