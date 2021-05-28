Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая

В выходные дни на погоду в Вологодской области окажет влияние набирающий силу Скандинавский антициклон. Правда, 29 мая еще возможны дожди.

— В ночь на воскресенье вероятность осадков сохранится только по востоку. В западных районах начнется поступление холодного арктического воздуха, в сочетании с малооблачной погодой местами будут отмечаться слабые заморозки до -1 гр. В воскресенье вероятность осадков и вовсе сойдет на нет, днем всего +11,+16 тепла, и это в сочетании с холодным северным ветром, — сообщает Вологодский гидрометцентр.

В ночь на 31 мая заморозки возможны и в центре, и на востоке области, температура может опуститься до -2 градусов. Потепление начнется днем в понедельник — холодный антициклон постепенно начнет прогреваться, по области будет +14,+19.

1 июня «холод» сохранится по востоку области, а на западе и центре потеплеет.

В целом в первые дни лета в Вологодской области сохранится малооблачная погода без осадков, температурный фон заметно повысится.