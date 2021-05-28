Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки

В Вологде после проведенной в одном из муниципальных учреждений проверки уволились руководитель и его заместитель, сообщает прокуратура города. По данным NewsVo, речь идет об одной из спортивных школ областной столицы.

В прокуратуру обратились сотрудники учреждения и рассказали, что руководство, под различными предлогами, перечисляет им премии и другие выплаты, а потом просит вернуть деньги начальникам, «в том числе на нужды учреждения».

— Не согласившись с данными действиями своего работодателя граждане обратились в прокуратуру города. По результатам прокурорской проверки доводы, изложенные в обращении нашли свое подтверждение, в связи с чем Мэру г. Вологды было внесено представление об устранении нарушений закона, а материалы проверки направлены в органы предварительного расследования, — сообщает прокуратура Вологды.

По факту нарушения антикоррупционного законодательства проводится проверка, а руководитель и его заместитель уже уволились, не дожидаясь ее завершения.

Город Во со ссылкой на "Ранпресс" сообщат, что это школа олимпийского резерва имени Гуляева, где готовят конькобежцев.