68-летняя вологжанка ударила ножом подругу дочери во время застолья

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 68-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении ножевого ранения собутыльнице.

Сообщение об инциденте поступило 27 мая в 21:30 из больницы, куда 30-летняя потерпевшая обратилась за медпомощью.

«Росгвардейцы уточнили, что ранение она получила в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры с хозяйкой квартиры в доме по ул. Комсомольская», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Из собственных источников newsVO стало известно, что подозреваемая, её дочь и подруга дочери — потерпевшая — вместе выпивали. В ходе застолья между ними произошла ссора, и старшая женщина, ранее судимая за убийство, ударила пострадавшую ножом по шее. После дочь с подругой ушли в больницу, а подозреваемая осталась в квартире, где её и задержали. Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.