Чагодощенская стеклотарная компания через суд взыскала 6,4 млн. рублей с петербургского винзавода

Суд рассмотрел иск ООО «Северная стеклотарная компания» из Чагодощенского района о взыскании с ООО «Вилаш-Комбинат шампанских вин» задолженности за поставленные стеклянные бутылки.

Договор между организациями был заключён в мае 2018 года. Компания поставила ответчику из Санкт-Петербурга бутылки для игристых вин на 16 938 557 рублей. Комбинат оплатил товар частично, в результате чего образовалась задолженность в 5 828 375 рублей.

«Стеклотарной компанией также было заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 582 837 рублей 56 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд удовлетворил иск и взыскал с ООО «Вилаш-КШВ» долг, неустойку и 55 056 рублей компенсации судебных расходов в пользу истца.