44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции, 40 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 28 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 981 пациентам. Большая часть из них — 42 865 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 090 человек.

Сегодня на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области будет объявлено о снятии, либо о продлении режима повышенной готовности из-за COVID-19 в регионе.