Ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду могут запретить в России

Вице-премьер России Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме заявила, что использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек в стране планируют запретить, приняв соответствующий закон.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

По ее словам, в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате этих мер объем захоронений к 2030 году должен сократиться вдвое.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что министерство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запрета их производства.