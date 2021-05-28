В Череповце скорая отказалась везти в больницу 80-летнюю преподавательницу медколледжа, которая упала на улице

Преподаватель фармакологии Череповецкого медколледжа Людмила Сорокина подала жалобу на действия сотрудников скорой помощи. 80-летняя женщина упала на Советском проспекте и получила травму головы, но приехавшие по вызову медики отказали ей в госпитализации.

— Т.к. сама вызвать «скорую» я не могла по состоянию (шок, боль, головокружение и обильное кровотечение), вызов был сделан прохожей. В районе указанного времени приехала бригада «скорой помощи» их 2-х человек. Был собран анамнез, проведён осмотр, обработка раны и даны дальнейшие рекомендации. Несмотря на мое состояние, в госпитализации мне было отказано. О сочувствии к окровавленному пожилому человеку речь не шла вообще. Я со слезами рассказывала медикам, что у меня голова кружится (что уже позволяет как минимум заподозрить сотрясение головного мозга), что слышала хруст в носу при ударе, — цитирует обращение Людмилы Александровны портал Город Че.

Пожилая женщина попросила отвезти ее до травмпункта, чтобы сделать рентген, но и в этом ей отказали. В скорой заявили, что она может это сделать и в поликлинике.

— Очень прошу обратить внимание на то, что я все время находилась в сознании, обмороков не было. И что фельдшер «скорой помощи» ТОЧНО расслышала мои жалобы про плохое состояние, головокружение и слышанный хруст в носу при падении. И даже на них мне отвечала (но лишь советом «обратиться завтра в поликлинику»). То есть — ВСЕ мною озвученные жалобы были полностью проигнорированы, — пишет в жалобе Людмила Александровна.

С трудом преподавательнице удалось уговорить медиков довезти ее до дома, который находился в пяти минутах от места ее падения. Дома Людмиле Александровне стало хуже, и знакомые, решив не вызывать повторно скорую помощь, на своей машине увезли пожилую женщину в больницу. Там ее осмотрели и сделали рентген. Выяснилось, что нее перелом костей носа со смещением, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Череповчанку госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Журналисты обратились с запросом на станцию скорой помощи, чтобы получить комментарий по данной ситуации. Суть полученного редакцией ответа сводится к тому, что сведения составляют врачебную тайну, их разглашение не допускается.

— Кроме жалобы на скорую помощь, преподаватель со стажем направила жалобу в Минздрав и на отделение нейрохирургии БУЗ ВО ВОКБ № 2, где Людмила Александровна находилась на лечении около 5 суток. После выписки у нее сильно болит голова и поднимается давление, но приходится самой ходить в поликлинику, — пишет Город Че.

Людмила Александровна Сорокина - преподаватель фармакологии с более чем 50-летним стажем работы. Она обучила огромное количество фельдшеров и медсестёр города.