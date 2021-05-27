Въехавший в стену магазина в Соколе водитель заплатит владельцу здания 400 тысяч рублей

В Соколе суд привлёк 23-летнего местного жителя к административной ответственности за пьяное вождение.

Ночью 22 октября 2020 года он не справился с управлением «ВАЗ-211440» и въехал в стену магазина на улице Калинина.

«В результате ДТП была повреждена стена магазина, проводка и система отопления. Владелец магазина обратился в Сокольский районный суд с иском к молодому человеку о взыскании материального ущерба в размере 395 116 рублей, расходов по оплате экспертизы и госпошлины», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемый получил штраф в 30 тысяч рублей и лишился прав на полтора года. Суд также постановил взыскать с молодого человека причинённый ущерб и расходы на оплату экспертизы и госпошлины в пользу истца, всего — 410 271 рубль. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.