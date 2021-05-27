Актриса Анна Снаткина рассказала, как защитила себя от коронавируса

27.05.2021 [Общество]

Анна Снаткина, звезда сериала «Татьянин день», прошлась по красной ковровой дорожке Московского кинофестиваля. Девушку считают одной из самых закрытых актрис российского кино.

На мероприятие она надела необычное платье, состоящее из двух частей. Черное бюстье дополняла пышная юбка из светлой ткани и такие же пышные рукава. Композиция соединялась черным поясом. 

Журналисты взяли интервью у Снаткиной, первым делом спросив, как на ней отразилась пандемия коронавируса. Анна рассказала, что не болела COVID-19, потому что у нее крепкий иммунитет. Его она поддерживает с помощью регулярных обливаний ледяной водой. Но закаляться Снаткина начинала постепенно, понижая температуру. Кроме того, девушка правильно питается, занимается йогой. Дочь Анны, восьмилетняя Вероника, тоже приобщается к закаливанию, а вот муж актрисы, шоумен Виктор Васильев, пока не занимается этим. 

При этом супруга Анна Снаткина очень хвалит: говорит, что он хороший человек и потрясающий отец. 

Анна Снаткина рассказала о муже и предательстве

Анна Снаткина. Фото: Владимир Веленгурин/«КП»

«А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, он может обмануть и второй раз. Я бы никогда не простила мужчине измену. Зачем любить того, кто не любит тебя?!» — задала риторический вопрос Анна Снаткина «Собеседнику».

По мнению Снаткиной,любая измена способна разрушить отношения, вернуть их после такого невозможно, поэтому проще расстаться. 

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