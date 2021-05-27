Со склада лесхоза в Нюксенице украли две бензопилы и мотопомпы

В Нюксенице полицейские раскрыли кражу со склада лесхоза. Пропали две бензопилы и мотопомпы. Ущерб составил больше 23 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались 34-летний и 28-летний местные жители. Оба были ранее судимы. Мужчин задержали.

«В ходе проведения следственных действий подозреваемые рассказали, что похищенное имущество спрятали в тайнике, расположенном в овраге лесополосы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенное вернули владельцу.