Замначальника УФСИН по Вологодской области заподозрили в мошенничестве при получении выплаты на покупку жилья

Заместителя начальника управления ФСИН по Вологодской области подозревают в мошенничестве. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Так, по версии следствия, мужчина, занимающий должность в УФСИН, вместе с супругой, бывшей сотрудницей "вологодского пятака", скрыли имеющиеся у них в собственности жилье, чтобы получить социальную выплату из бюджета на его приобретение. Обманным путем супруги в итоге получили 2,3 млн рублей и распорядились этими деньгами по своему усмотрению.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где возбудили дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Ведется следствие, сообщает прокуратура Вологодской области.