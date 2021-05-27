Замначальника УФСИН по Вологодской области заподозрили в мошенничестве при получении выплаты на покупку жилья

27.05.2021 [Происшествия]

Заместителя начальника управления ФСИН по Вологодской области подозревают в мошенничестве. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Так, по версии следствия, мужчина, занимающий должность в УФСИН, вместе с супругой, бывшей сотрудницей "вологодского пятака", скрыли имеющиеся у них в собственности жилье, чтобы получить социальную выплату из бюджета на его приобретение. Обманным путем супруги в итоге получили 2,3 млн рублей и распорядились этими деньгами по своему усмотрению. 

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где возбудили дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Ведется следствие, сообщает прокуратура Вологодской области.

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