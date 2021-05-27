В Череповце оштрафовали мужчину, который не дал проехать спешащей на вызов скорой

В Череповце суд привлёк 27-летнего местного жителя к административной ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

По материалам дела, ночью 21 января 2021 года на Северном шоссе он стоял посередине дороги и не давал проехать машине скорой помощи, спешащей на вызов. В результате, к пациенту отправили другую бригаду.

«Как рассказали медработники, когда они ехали по вызову к пациенту с жалобами на боли в сердце, неизвестный мужчина перегородил машине дорогу. На замечания он не реагировал, кричал, ругался, снял верхнюю одежду, оголившись выше пояса, наносил удары по автомобилю», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначили наказание в виде штрафа в 4000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.