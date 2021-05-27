Вологодские гимнастки завоевали золото межрегиональных соревнований

Юные спортсменки из Вологды заняли первое место на Первенстве Северо-Западного федерального округа по эстетической гимнастике. Соревнования среди девушек 12-14 лет прошли в Калининграде.

Вологодскую область представляли спортсменки ДЮСШ «Спартак» из Вологды. Девочки заняли первое место в командном зачете на Первенстве, а также завоевали 9 золотых и 8 серебряных медалей в личном зачете на турнире «Балтийская волна». Обладателями золотых медалей стали Софья Варзина, Александра Исаева, Анна Легчанова, Анастасия Павлова, Елизавета Саранская, Марта Титова, Мария Жидкова, Арина Солодягина и Вероника Тиханова.