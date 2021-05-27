27 мая в Великом Устюге произошел пожар на ликеро-водочном заводе. Сигнал о возгорании поступил в 11.45.

— Сейчас на месте работают подразделения по 2БИС, — пояснили в пресс-службе областного УМЧС.

По данным телеканала «Русский север», идет проливка подвальных помещений.

Ранее NewsVo сообщал, что летом прошлого года произошел пожар на предприятии по производству алкогольной продукции в Вологде. Здание состоит из двухэтажной и трехэтажной частей. Горели чердак и кровля двухэтажной части по всей площади - около 625 квадратных метров.