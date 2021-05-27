В Вологде сочли нужным провести на предприятиях массовые проверки

В середине апреля монтажник череповецкого «Химмонтажа» оступился, упал с высоты 15 метров и скончался. По словам следователей, требования охраны труда на предприятии были нарушены.

Массовые внеплановые проверки на предприятиях счёл нужным провести глава вологодской «Родины» Игорь Суров.

Это необходимо, чтобы объяснить каждому работнику — правила техники безопасности буквально написаны кровью, отметил политик.

«Небрежное отношение к безопасности — это не только материальный ущерб, но зачастую риск здоровьем и жизнью работников», — сказал Суров.

По его словам, на предприятиях нужно установить камеры видеонаблюдения. Политик считает, что они помогут вовремя обнаружить нарушения.