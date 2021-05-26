В Вологде задержали пьяного водителя на угнанной машине

В Вологде сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя за рулём «Ауди».

Авто ночью двигалось с выключенными фарами по улице Ярославской. Результаты алкотестера подтвердили, что водитель пьян. Ни документов на машину, ни прав у задержанного не было.

«Во время беседы с оперативниками 24-летний ранее судимый подозреваемый пояснил, что отдыхал на даче у знакомого, распивая алкогольные напитки. В какой-то момент спиртное закончилось, а автовладелец уснул, не закрыв машину. Воспользовавшись ситуацией, он завел Ауди с помощью отвертки и поехал в город за добавкой спиртного», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

За угон и пьяное вождение в отношении задержанного возбудили уголовные дела, а за управление автомобилем без прав составили протокол. Машину поместили на штрафстоянку.