Вологжанка в суде доказала, что не брала микрозайм

В Вологде суд рассмотрел иск ООО МФК «Лайм-Займ» к 46-летней местной жительнице Галине о взыскании с неё 25 тысяч рублей задолженности по договору займа.

Истец утверждал, что в марте 2018 года женщина заполнила заявление на получение кредита на сайте общества и подтвердила намерение, отправив код, который пришёл на номер её телефона.

«Галина в судебном заседании иск не признала. Пояснила, что договор займа не оформляла, место рождения и адрес в нем указаны неверно, и тот номер телефона ей никогда не принадлежал. Она не знает, как пользоваться Интернетом, электронной почты у нее нет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд учёл, что неверно указанные в кредитном договоре данные заёмщика нельзя списать на техническую ошибку и отказал «Лайм-Займ » в иске.