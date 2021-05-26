В Череповце задержали водителя с поддельными правами

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали 40-летнего водителя с поддельными правами.

Удостоверение, которое он предъявил, показалось полицейским подозрительным. Водитель до последнего не соглашался с обвинениями, но экспертиза подтвердила, что оно является поддельным.

«В разговоре с оперативным сотрудником задержанный 1980 г. р. признался, что в 2019 году его лишили права управления автомобилем за пересечение двойной сплошной полосы. Не желая передвигаться пешком, он приобрел в сети Интернет поддельный документ за 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до года лишения свободы.