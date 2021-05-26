Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах

Произведенные в Череповце вездеходы продают в Италию. Так, четыре машины участвуют в спасательных операциях в Альпах в регионе Ломбардия: на них сотрудники экстренных служб добираются в самые труднодоступные районы.

— Эта новость приобретает особую актуальность в День российского предпринимательства. Наш город гордится не только промышленными гигантами, но и малым бизнесом, который не просто растет, а выходит на мировой рынок, — написал в соцсети Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что череповецкая фирма также продала в Колумбию партию гусеничных вездеходов TINGER: техника поступила на вооружение правоохранительных органов. С помощью техники повышенной проходимости наркополицейские патрулируют территории и борются с незаконными плантациями растений, содержащих наркотические вещества.