В Вологде двое мужчин пострадали в драке у гостиницы «Вологда» вечером 22 мая.

Как рассказали newsVO в пресс-службе областного УМВД, перед инцидентом 40-летний и 39-летний потерпевшие присоединились к компании знакомых, которая распивала спиртное во дворе гостиницы. Через некоторое время между пострадавшими и двумя их собутыльниками возник конфликт, который перерос в драку.

Прибывшие на вызов об инциденте полицейские задержали 33-летнего и 34-летнего подозреваемых. Они допрошены. Потерпевшие находятся под присмотром врачей.