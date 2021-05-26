В Вологодской области увеличили объем грантовой поддержки организаций сферы культуры

26.05.2021 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на сессии 26 мая внесли изменения в закон «О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры». Поправками с 2,5 до 10,5 млн рублей увеличен общий объем грантовой поддержки организаций сферы культуры. 

«Это позволит в 3,5 раза увеличить количество поддерживаемых проектов и, соответственно, участников, которые предлагают свои идеи для получения поддержки от области, — отметил заместитель убернатора Эдуард Зайнак. — Мы получим возможность реализовать больше проектов в сфере культуры, а значит, повысить доступность этих проектов для населения, приобщить к культурным ценностям максимальное количество граждан».

По данным пресс-службы регионального правительства, еще одно нововведение касается расширения перечня организаций, которые могут претендовать на гранты. В список включены организации народных художественных промыслов, в том числе коммерческие.

 

Тэги: гранты

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