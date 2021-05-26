Контракт на газификацию частного сектора Прилук в Вологде выиграло ООО «Стройгазсервис» из Великого Устюга

В Вологде подписали госконтракт на газификацию части микрорайона Прилуки. Подрядчиком стало ООО «Стройгазсервис» из Великого Устюга. Стоимость работ составила 33,8 млн рублей, работы должны быть завершены по 19 ноября 2021 года.

Корректировка проектной документации осуществлялась за счет средств городского бюджета, монтажные работы - за счет средств региона.

Как ранее сообщал NewsVo, в общей сложности газопровод планируется провести на 6 км улично-дорожной сети. Это даст возможность газификации более чем 230 домовладений. 4 километра газопровода проложат по участкам улиц Колхозной, Монастырской, в Никольском переулке, также ветки затронут улицы Никольскую и Железнодорожную.