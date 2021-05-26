Вологжанин украл коляску, чтобы сдать в металлолом краденый аккумулятор

В Вологде полицейские задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж.

Ночью, когда мужчина шёл по улице Козлёнской с детской коляской, его остановили для проверки документов. Их у него не оказалось, а в коляске лежал аккумулятор. В отделении полиции задержанный пояснил, что украл аккумулятор из машины, стоящей во дворе его дома, чтобы сдать устройство в металлолом.

«Однако, не рассчитав свои силы, злоумышленник понял, что на руках он не донесет похищенное до пункта назначения, поэтому решил спрятать его в кустах. После чего, он зашел в подъезд своего дома, где увидел оставленную детскую коляску. Мужчина похитил её, затем положил в нее аккумулятор и отправился в ближайший пункт приема металла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Аккумулятор вернули владельцу.