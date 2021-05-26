Бывшего начальника Вологодской таможни отпустили из СИЗО после трех лет заключения

26.05.2021 [Общество]

Экс-начальник Вологодской таможни Сергей Слепухин отпущен из СИЗО после трех лет заключения. Всё это время  следствие разбиралось, брал ли Сергей Слепухин взятку в размере 27 тысяч долларов, работая в Петербурге.

Сергей Слепухин, бывший начальник Кингисеппской таможни, находится под арестом с мая 2018 года. Его подозревают в том, что он получил взятку за покровительство брокера Игоря Хавронова, который занимался контрабандой. Факт получения взятки в уголовном деле не зафикисирован, все дело выстроено на показаниях одного человека. Сергей Слепухин раньше работал в Вологодской таможне, родом из Никольска. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 мая Дзержинский районный суд города удовлетворил ходатайство защиты экс-начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина об изменении ему меры пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он провёл в СИЗО три года — арест продлевали семь раз.

В этот раз защите Слепухина удалось убедить суд, что мужчину надо освободить, так как все сроки рассмотрения дела истекли, все доказательства и показания свидетелей были исследованы. За три года не удалось установить точное место и время передачи взятки, а также сам её факт.

Следующие три месяца Слепухин должен находиться по адресу своего проживания в Череповце Вологодской области. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 7:00, пользоваться телефонами, Интернетом и электронной почтой, кроме как для неотложных нужд, например, вызова врача.

В ходе расследования возникли и новые судебные разбирательства. Так, Череповецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Северо- Западного транспортного прокурора в интересах РФ к Слепухину и его знакомым Владимиру Новгородцеву и Максиму Тюкину. Максим Тюкин несколько лет назад купили у "Череповецкого молочного комбината" базу отдыха на сумму более 28 млн рублей. Ее хотят обратить в доход государства, несмотря на договоры купли-продажи и займы, которые брались на покупку недвижимости. У Слепухина был найден бизнес-план развития базы отдыха, поэтому правоохранительные органы решили, что бывший таможенник как-то связан со сделкой.

Суд первой инстанции удовлетворил иск транспортного прокурора. 25 мая в Вологодском областном суде началось рассмотрение апелляционных жалоб ответчиков на это решение. В процессе был сделан перерыв до 27 мая.

Тэги: таможня

ТОП НЕДЕЛИ

Евгений Шулепов внезапно заявил, что не будет участвовать в праймериз «Единой России»
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Череповце
Сотрудников вологодского медучреждения обязали зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»?
Прокуратура не смогла отменить третий оправдательный приговор вологодскому врачу Алексею Смирнову
Дачникам разъяснили, в каком случае их могут оштрафовать и даже посадить за семена петрушки
В Вологде обвалился берег у Соборной горки
Череповчанина, ранее арестованного за организацию митинга в поддержку Навального, подозревают в клевете на мэра
Регоператор «Аквалайн» пытается спастись от банкротства за счет бюджета?
Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды
В Бабушкинском районе двое полицейских сначала организовали незаконную рубку леса, а потом возбудили дело

Последние новости

В Череповце задержали водителя с поддельными правами

Он сказал, что его лишили прав в 2019 году, и он купил поддельное удостоверение в интернете

179
0

Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах

Они доставят спасателей в самые труднодоступные районы

217
0

Двое мужчин пострадали в драке у гостиницы «Вологда»

Инцидент произошёл вечером 22 мая. Перед этим потерпевшие и подозреваемые вместе выпивали.

319
0

В Вологодской области увеличили объем грантовой поддержки организаций сферы культуры

Сумма предоставляемых в регионе грантов возрастет с 2,5 до 10 млн. рублей

181
0

Жителя Смоленской области задержали по подозрению в кражах из банкоматов в Череповце

Он рассказал, что работал в городе вахтовым методом и нуждался в деньгах

228
0

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника

Ребенок рассказал правоохранителям, что «загулялся» допоздна, и ночь провел в одном из подъездов домов

1964
0

Контракт на газификацию частного сектора Прилук в Вологде выиграло ООО «Стройгазсервис» из Великого Устюга

Стоимость работ составила 33,8 млн рублей

368
0

Вологжанин украл коляску, чтобы сдать в металлолом краденый аккумулятор

Возбуждено уголовное дело

347
0

44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

37 человек выздоровели, трое умерли

327
0

Житель Вологодского района незаконно распространил переписку бывшей жены в соцсети

За нарушение неприкосновенности частной жизни ему грозит до двух лет лишения свободы

417
0

Суд обязал предпринимателя Александра Желтова убрать дебаркадер с причала на Ягорбе в Череповце

Пришвартованный грузопассажирский дебаркадер не дает муниципалитету начать работы по демонтажу аварийного причала

459
0

15-летний сокольчанин, обвиняемый в грабеже, вымогал деньги у другого школьника

Угрожая насилием, он требовал у потерпевшего 1500 рублей

347
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце задержали водителя с поддельными правами
Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах
Двое мужчин пострадали в драке у гостиницы «Вологда»
В Вологодской области увеличили объем грантовой поддержки организаций сферы культуры
Жителя Смоленской области задержали по подозрению в кражах из банкоматов в Череповце
В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Контракт на газификацию частного сектора Прилук в Вологде выиграло ООО «Стройгазсервис» из Великого Устюга
 
25.05.2021 [Общество]

«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома

1511
0
26.05.2021 [БлогоVO]

«Хорошие дороги — отличное настроение». Баннер от «благодарных» жителей деревни Городище в Череповецком районе на «отличном» участке дороги

37
0
24.05.2021 [Обзор Прессы]

Пчеловод из Вологды на "Давай поженимся"

1355
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика