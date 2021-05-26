Бывшего начальника Вологодской таможни отпустили из СИЗО после трех лет заключения

Экс-начальник Вологодской таможни Сергей Слепухин отпущен из СИЗО после трех лет заключения. Всё это время следствие разбиралось, брал ли Сергей Слепухин взятку в размере 27 тысяч долларов, работая в Петербурге.

Сергей Слепухин, бывший начальник Кингисеппской таможни, находится под арестом с мая 2018 года. Его подозревают в том, что он получил взятку за покровительство брокера Игоря Хавронова, который занимался контрабандой. Факт получения взятки в уголовном деле не зафикисирован, все дело выстроено на показаниях одного человека. Сергей Слепухин раньше работал в Вологодской таможне, родом из Никольска.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 мая Дзержинский районный суд города удовлетворил ходатайство защиты экс-начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина об изменении ему меры пресечения с ареста на запрет определённых действий. Он провёл в СИЗО три года — арест продлевали семь раз.

В этот раз защите Слепухина удалось убедить суд, что мужчину надо освободить, так как все сроки рассмотрения дела истекли, все доказательства и показания свидетелей были исследованы. За три года не удалось установить точное место и время передачи взятки, а также сам её факт.

Следующие три месяца Слепухин должен находиться по адресу своего проживания в Череповце Вологодской области. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 7:00, пользоваться телефонами, Интернетом и электронной почтой, кроме как для неотложных нужд, например, вызова врача.

В ходе расследования возникли и новые судебные разбирательства. Так, Череповецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Северо- Западного транспортного прокурора в интересах РФ к Слепухину и его знакомым Владимиру Новгородцеву и Максиму Тюкину. Максим Тюкин несколько лет назад купили у "Череповецкого молочного комбината" базу отдыха на сумму более 28 млн рублей. Ее хотят обратить в доход государства, несмотря на договоры купли-продажи и займы, которые брались на покупку недвижимости. У Слепухина был найден бизнес-план развития базы отдыха, поэтому правоохранительные органы решили, что бывший таможенник как-то связан со сделкой.

Суд первой инстанции удовлетворил иск транспортного прокурора. 25 мая в Вологодском областном суде началось рассмотрение апелляционных жалоб ответчиков на это решение. В процессе был сделан перерыв до 27 мая.