Суд обязал предпринимателя Александра Желтова убрать дебаркадер с причала на Ягорбе в Череповце

Череповецкий городской суд обязал предпринимателя Александра Желтова убрать грузопассажирский дебаркадер с причала на реке Ягорбе. С соответствующим иском обратился Комитет по управлению имуществом мэрии Череповца.

В заявлении говорилось, что туристический причал с берегоукреплением пристани на реке в районе Соборной горки в Череповце был передан распоряжением Росимущества в собственность МО «Город Череповец». На объект зарегистрировано право муниципальной собственности.

Обследование показало, что причал находится в аварийном состоянии, необходимо проведение строительно-монтажных работ, однако из-за того, что Желтов самовольно швартует к причалу дебаркадер, выполнить их муниципалитет не может.

— В связи с этим истец просил обязать Александра Желтова в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу освободить акваторию в пределах расположения туристического причала от дебаркадера, а в случае не исполнения ответчиком решения суда в установленный судом срок — предоставить МО «Город Череповец» право самостоятельно это сделать с отнесением расходов на А. С. Желтова, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суд ответчик не явился, уклонившись от получения повесток. Суд пришел к выводу, что дебаркадер находится в акватории реки в пределах причала незаконно и препятствует использованию объекта по назначению. В итоге суд иск удовлетворил. 25 мая это решение вступило в законную силу.

Ранее NewsVo сообщал, что мэрия Череповца намерена очистить акваторию реки Шексны у Соборной горки. «Череповецкий пассажирский порт», по словам мэра Вадима Германова, организовал там «кладбище кораблей».