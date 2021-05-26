Суд обязал бабаевских чиновников создать муниципальную программу по развитию малого и среднего бизнеса

Прокуратура провела в Бабаево проверку соблюдения местными чиновниками требований федерального законодательства о защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства. Были выявлены нарушения.

Так, согласно закону, органы местного самоуправления должны формировать и реализовывать программы развития бизнеса с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. Существуют разные меры такой поддержки — финансовая, информационная, консультационная, другие.

— Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства администрацией названного городского поселения каких — либо мер к разработке муниципальной программы не принято. В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором района в Бабаевский районный суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации, выразившегося в непринятии мер к разработке и утверждению муниципальной программы (подпрограммы), создающей условия для развития малого и среднего предпринимательства, незаконным, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Суд удовлетворил требования прокурора, а также обязал городских чиновников в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу принять указанную программу.