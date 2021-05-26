Лариса Гузеева опубликовала фотографии Долиной и Удовиченко без обработки. Как сообщает «Экспресс-газета», 61-летняя ведущая «Давай поженимся!» была на дне рождения актрисы Ларисы Удовиченко, где собралось много звёзд российского шоу-бизнеса.

Лариса Гузеева показала «честные» фотографии подруг. Фото: Иван Вислов/«КП»

В ходе праздника Лариса Гузеева снимала и публиковала в Stories своего аккаунта в Instagram фотографии именинницы без обработки. В кадр попала 65-летняя певица Лариса Долина и другие гости вечеринки.

Так, например, попавший на видео артист Эвклид Кюрдзидис в шутку попросил Гузееву никому не говорить, где они находятся. Она действительно так и не раскрыла этот секрет. Но репортёры выяснили, что это было 66-летие Ларисы Удовиченко.

День рождения актрисы приходится на 29 апреля, но актриса перенесла сбор гостей на майские праздники.

Лариса Долина и Лариса Удовиченко. Фото: кадр из видео Instagram

— Мои курочки любимые. И все — Лариски, — произносит Гузеева за кадром.

Пользователи Instagram отметили, что несмотря на отсутствие фильтров и масок Долина и Удовиченко выглядят прекрасно и возраст не сказывается на их внешности.