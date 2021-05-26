Череповчанка завоевала серебро Всероссийских соревнований по дзюдо

Череповчанка Ксения Дворникова стала серебряным призером Всероссийских соревнований по дзюдо, "Кубок Анатолия Рахлина", которые прошли в Санкт-Петербурге 23 мая.

Всего в соревнованиях принимали участие более 550 юношей и девушек из 30 регионов России. Дворникова, воспитанница Центр боевых искусства Череповца, тренера отделения дзюдо Андрея Орлова, завоевала серебряную медаль, став второй в весовой категории до 57 кг.



Справочно: Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде, пережил блокаду. После службы на флоте решил посвятить себя тренерской профессии. В 1962-м начал работать в спортивном клубе «Турбостроитель» Ленинградского металлического завода. В 1964 году у Анатолия Рахлина начал заниматься Владимир Путин, будущий президент России.

