В Вологде уроженца Армении осудили за сбыт фальшивых купюр и незаконное пересечение границы

В Вологде вынесен приговор 31-летнему уроженцу республики Армения за сбыт поддельных купюр Банка России и незаконное пересечение границы.

Так, судом было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года мужчинку купил в не установленном следователями месте поддельные банкноты достоинством 5000 рублей и хранил при себе. В феврале-марте 2020 года иностранец, находясь в различных торговых точках на территории Вологды и области, совершал покупки на незначительные суммы и в качестве платежа отдавал фальшивые купюры.

Кроме того, выяснилось, что в 2019 году мужчина был выдворен из России, ему запретили обратный въезд сроком на пять лет. Несмотря на это, в августе 2019 года злоумышленник изменил свои установочные данные, после чего получил заграничный паспорт, и в декабре 2019 года на российско-белорусском участке незаконно пересек границу Российской Федерации.

По совокупности приговоров иностранцу назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Вологды.