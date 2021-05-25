«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома

Череповчанин с большим трудом смог отсудить более миллиона рублей у известного в Череповце компании-подрядчика «Дедал Строй».

Строительство загородного дома, дачи, бани да даже обычного забора — дело ответственное и, как правило, дорогостоящее. Ошибки, совершенные в процессе, исправить, конечно, можно. Но очень часто такие переделки влетают вовсе не «в копеечку», а в десятки и сотни тысяч, а то и в миллионы рублей. А напрасно потерянное время — иногда это годы, и истрепанные нервы вообще довольно сложно и оценить и возместить.

Поэтому подходить к выбору подрядчика следует очень тщательно, чтобы не разыскивать потом его самого и собственные деньги, которые были переведены горе-строителям авансом. К сожалению, иногда приходится учиться этому нехитрому правилу на собственных ошибках.

Примерно в такую ситуацию попал череповчанин, задумавший несколько лет назад построить для своей семьи хороший и просторный загородный дом. Для воплощения задуманного мужчина обратился к вроде бы профессиональным строителям — в местную компанию ООО «Дедал Строй» и возглавлявшему тогда эту фирму директору Емичеву А.Н. (по данным из открытых источников), который одновременно являлся единственным учредителем и генеральным директором еще одной строительной компании — ООО «Вудвол». Обе фирмы были зарегистрированы по одному и тому же адресу, даже в одном и том же офисе: в г. Череповец, на улице Любецкой.

Кстати, у Емичева оказалась и еще одна строительная фирма. Вернее, строительная и производственная компания «КаменьДерево», ориентированная на столичный рынок, но имеющая, кроме московского офиса, представительство и в Череповце на той же самой Любецкой улице.

«Мы не собирались в Москву, просто нас стали часто приглашать. Ничего не могу с собой поделать, люблю видеть счастливых клиентов», — генеральный директор группы компаний Емичев Алексей» — это первая надпись, которая бросается в глаза при открытии сайта «КаменьДерево».

«По всей видимости, когда «запахло жареным», чтобы не отвечать за последствия, фирму предприниматель бросил и зарегистрировал новую, чтобы продолжать, видимо, свой так называемый бизнес. Да и в Москве «счастливых клиентов» найти будет проще. Потому что в Череповце скрывать реальное положение дел становится сложнее», — считает пострадавший череповчанин.

Но на тот момент на рынке компания «Дедал Строй» существовала уже продолжительное время, имела довольно убедительный сайт в интернете, поэтому у заказчика никаких опасений в порядочности подрядчика не возникло. Тем более, все движения денежных средств череповчанина совершал на основании финансовых документов.

Стройка была довольно дорогостоящая, в несколько миллионов рублей. Деньги будущим домовладельцем перечислялись подрядчику поэтапно, в зависимости от актуальных потребностей стройки.

Однако, как это принято говорить, в один момент все строительство пошло не по плану заказчика, строители неоднократно нарушали график производства работ, в связи с чем он попытался расторгнуть договор, однако в добровольном порядке спор решить не удалось.

Во время судебного разбирательства «потерялся» почти миллион рублей, перечисленных в счет оплаты за работы ООО «Дедал строй». Через какое-то время, разобравшись в переводах, мужчина попросил вернуть эти деньги обратно, но строитель возвращать крупную сумму отказался.

Пришлось снова обращаться в суд. После довольно продолжительных судебных мероприятий, в феврале 2021 года суд все же вынес справедливое решение в пользу череповчанина, которым взыскал излишне перечисленные денежные средства и судебные расходы. Ко времени вступления в силу судебного акта, Емичев уже не являлся ни руководителем, ни учредителем ООО «Дедал Стой», компания прекратила свою деятельность. Похожие схемы часто используются при бросании фирм с большими долгами.

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Разбирая запутанное дело, судья все же увидел в действиях руководства строительной фирмы признаки неосновательного обогащения.

Решением суда подрядной организации надлежало вернуть обманутому заказчику более миллиона рублей, с учетом выплаты государственных пошлин.

Кстати, найти какие-то положительные отзывы в интернете о всех фирмах, к которым причастен Алексей Емичев, нереально. Зато негативных отзывов и претензий хватает. И к качеству работы, и к срокам, и к организации работ.

Вот всего лишь несколько из самых последних «рецензий» на его деятельность.

«Нанял переделать крышу у дома площадью в 200 квадратных метров. Сам директор Алексей Емичев обещал, что дом будет с новой крышей за две недели. Но в результате только две недели эти строители искали леса для дома. Расстался с ними через полтора месяца. Они за это время только успели снять старую кровлю. Я потерял 80 тысяч рублей. Директор сильно преувеличивает сроки выполнения, крайне не рекомендую эту фирму, сейчас она по-моему сменила название и называется «Камень Дерево», смотрите не попадитесь к ним», — предостерегал в интернете еще в апреле 2020 года пострадавший от этих строителей Михаил. «Заказывали дом из бруса «под ключ». Собрали хорошо только коробку, электрику проложили средненько, а сантехнику ужасно, септик закопали близко к дому, а в отстойный колодец закопали на плавуне и совершенно не соединили кольца друг с другом, и он постоянно заполняется водой через щели, а со дна зарывается песком. Ужас!», — возмущалась в сентябре 2020 года еще одна череповчанка.

А вот более ранний отзыв на работу «Дедал Строй» от Сергея, который летом 2019 года заказал у них биостанцию.

«Заказывал у них биостанцию. С установкой. Приехал мастер, на рассказывал сказок про отсутствие необходимости обслуживания септика, закопал септик и трубы без выравнивания поверхности траншеи. Без отсыпки, даже без уровня. Закопал глиной. Сказал так надо и свалил. Категорически не рекомендую как производителя работ», — предупреждает еще один недовольный заказчик.

Пока неизвестно, отрезвит ли горе строителей решение суда, принуждающее их вернуть более миллиона рублей пострадавшему заказчику, и последуют ли его примеру другие обманутые череповчане. Однако вывод по всей этой истории напрашивается один — стоит как можно подальше держаться от любых дел с подобного рода строительными фирмами. Потому что строительство дома — а для многих такое мероприятие единственное в жизни — должно сопровождаться только радостными хлопотами по воплощению своей мечты, а не судебными тяжбами с недобросовестными подрядчиками.