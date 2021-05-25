Череповчанин получил 14 лет колонии за убийство женщины, с которой он познакомился в интернете

25.05.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве и незаконном хранении боеприпасов. Ранее мужчину уже судили за убийство.

Как newsVO сообщал ранее, тело 43-летней потерпевшей обнаружила её мать в ванне в собственной квартире ночью 17 февраля 2020 года. Экспертиза установила, что причиной её смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По следам с места происшествия установили личность возможного подозреваемого и уже 20 февраля его задержали.

«Как выяснилось, череповчанин переписывался с женщиной в социальной сети и они назначили личную встречу, факт которой обвиняемый от следствия скрывал, но был зафиксирован камерой видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Кроме того, во время обыска следователи нашли в его квартире 18 патронов к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. По версии следствия, обвиняемый нашёл их в неустановленном месте и незаконно хранил у себя дома.

Осуждённому назначено наказание в виде 14 лет колонии особого режима.

Тэги: убийство, боеприпасы, незаконное хранение, приговор

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