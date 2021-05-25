Алексей Навальный сообщил, что против него расследуются три уголовных дела

25 мая в профиле Instagram политика Алексея Навального, сейчас содержащегося в колонии в Покрове, появился пост, в котором активист рассказывает о трех уголовных делах, которые расследуются в отношении него в настоящий момент. Об этом ему сообщил приехавший в колонию следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

— Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК (прим. редакции — ФБК — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента). Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано «похитил». Вот и все. Че там доказывать, вы его фамилию видели? Против него любые дела можно возбуждать, — пишет Навальный.

Кроме того, в отношении Навального возбудили дело по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Следователи обвиняют политика в том, что он «побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей». В постановлении о возбуждении дела упоминается фильм «Дворец Путина».

— Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об «оскорблении ветерана», поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто «Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело», — пишет политик.

Ранее NewsVo рассказывал, что 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.