Жителя Бабаево осудили условно за поджог дома родителей

25.05.2021 [Происшествия]

В Бабаево суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Ночью 11 июня 2019 года подсудимый поджёг мешки с мусором, которые стояли у дома № 19 на улице Садовой, где жили его родители. Огонь распространился и уничтожил строение и имущество на прилегающей территории. Ущерб составил больше 2 млн. рублей. При пожаре погибла собака одного из соседей.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. С его слов, накануне он выпил, из-за этого у него произошел конфликт с родителями, он сильно на них обиделся. Чтобы напугать родителей, он поджег мусорные мешки на открытой пристройке посередине дома. После того, как огонь очень быстро стал распространяться, он испугался и убежал. Утром он вернулся и увидел, что его родители и другие жильцы находились на улице возле сгоревшего дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его также обязали возместить потерпевшим ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: поджог, ссора, родственники, приговор

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