Житель Верховажья украл телефон собутыльника

В Верховажье полицейские раскрыли кражу телефона 35-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что был в гостях, а, вернувшись домой, обнаружил, что гаджет пропал. Он оценил ущерб в 12 тысяч рублей.

Сыщики установили, что к краже причастен мужчина, который в тот вечер был в той же компании. 34-летнего подозреваемого задержали.

«В беседе с оперативниками мужчина признался в содеянном, пояснив, что когда гулянье закончилось, он взял мобильник, лежащий на столе, планируя его продать. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.