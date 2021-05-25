Руководитель нефтеперегонной станции в Тотемском районе обвиняется в присвоении 438 тысяч рублей

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в присвоении. Занимая должность начальника нефтеперегонной станции, мужчина убедил подчинённых сдать в металлолом списанное оборудование.

«При этом он пообещал, что вырученные денежные средства будут направлены на хозяйственные нужды организации. Ущерб от противоправных действий составил порядка 438 тысяч рублей. Часть похищенного имущество общей стоимостью порядка 165 тысяч рублей было изъято», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.