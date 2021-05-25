41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции, 30 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 25 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 848 пациентам. Большая часть из них — 42 750 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 082 человека.

Стоит отметить, что 25 мая статистика по Вологодской области федеральным оперштабом была опубликована с небольшой задержкой. В 11.15 карта статистики выглядела так. Позже данные появились.