В Тотьме двое подростков украли велосипеды, чтобы сбежать с подругами из дома

В Тотьме полицейские задержали 17-летнего и 15-летнего местных жителей, подозреваемых в краже четырёх велосипедов. Сумма ущерба от их действий составила 6500 рублей.

Выяснилось, что молодые люди и две их подруги решили сбежать из дома из-за разногласий с родителями. На украденном транспорте они выехали на автодорогу Тотьма-Нюксеница, но у двух велосипедов слетела цепь, и их пришлось бросить.

«Девочек было решено посадить на багажники двух оставшихся велосипедов. Вскоре ребята устали крутить педали и решили продолжить свой путь пешком, бросив велосипеды в придорожную канаву в окрестностях деревни Варницы Тотемского района», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного вернули владельцам.