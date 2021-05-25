5 июня на карьере в Белозерском районе состоится автомотофестиваль

5 июня в песчаном карьере у деревни Ивантеево в Белозерском районе пройдет автомотофестиваль «Белозерье». К участию приглашаются владельцы полноприводных авто и квадроциклов.

Навыки внедорожного вождения смогут показать как профи формата OFF-ROAD, так и новички, а откроет мероприятие мотокросс.

— В этом году мы приглашаем не только владельцев внедорожной техники, но и обычной. Раз у нас авто фестиваль, ждём владельцев ретро автомобилей, мотоциклов, вездеходов. Стараемся сделать праздник для всей семьи. Будет организован детский сектор, батуты, карусели, детские машинки и аниматоры, — рассказывают организаторы.

Сама гонка предусматривает два заезда в каждой категории, будут определены сильнейшие водители. Победители получат призы от спонсоров фестиваля.

С пятницы на месте начнет работать точка общепита, а это значит, что приезжих ждет ужин. Ассортимент блюд в кафе обеспечивают Белозерские оптовики продуктов питания и общепита.

Между заездами будут проводиться конкурсы для всех желающих, зрителей также ждет концертная программа. Череповецкие автосалоны привезут на тест-драйв новики китайского автопрома, будут работать на месте и специалисты банка, которые расскажут об условиях кредитования.

Организатор мероприятия - администрация Белозерского района.

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