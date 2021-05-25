Полиция проверила пункт проката катамаранов на берегу Вологды

В Вологде транспортные полицейские, сотрудники ГИМС МЧС России и управления Росприроднадзора проверили пункт проката катамаранов, который открылся на берегу реки напротив Соборной горки.

Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте сообщает, что в ходе рейда были выявлены «ряд нарушений», однако, как пояснили корреспонденту NewsVo в ведомстве, в основном, они связаны с ведением документации. Правоохранители дали предпринимателю рекомендацию по их устранению.

— В целом — пользование услугами проката катамаранов на реке Вологде признано для вологжан безопасным, а собственник пункта проката обязан устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки, — сообщает пресс-служба отдела.

Кроме того, на владельца катамаранов составили протокол по ст. 7.6 КоАП «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушение установленных условий». Прежде, чем выйти на берег с оборудованием, он должен был получить разрешение городской администрации. Документы бизнесмен туда направил, но рассмотрения их и ответа чиновников дожидаться не стал, приступив к работе. Из-за этого и был составлен протокол. На данный момент необходимое разрешение уже получено.