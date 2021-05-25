Почти треть россиян хотели бы стать предпринимателями

Почти треть россиян (27%) хотели бы открыть собственный бизнес, сообщает Российская газета со ссылкой на ВЦИОМ.

В основном своё желание открыть своё дело выразили мужчины (37%) и молодые граждане от 18 до 24 лет (52%).

Но почти половина опрошенных (44%) считает, что бизнесом невозможно заниматься честно.

Когда респондентов попросили ответить на вопрос о том, что для них является препятствием для ведения собственного бизнеса, каждый четвертый (26%) назвал бюрократию, каждый пятый (20%) большие налоги, 14% - большие траты, 12% - отсутствие денег на старт и 11% - жесткую конкуренцию.

