Почти треть россиян хотели бы стать предпринимателями

25.05.2021 [Общество]

Почти треть россиян (27%) хотели бы открыть собственный бизнес, сообщает Российская газета со ссылкой на ВЦИОМ. 

В основном своё желание открыть своё дело выразили мужчины (37%) и молодые граждане от 18 до 24 лет (52%). 

Но почти половина опрошенных (44%) считает, что бизнесом невозможно заниматься честно.

Когда респондентов попросили ответить на вопрос о том, что для них является препятствием для ведения собственного бизнеса, каждый четвертый (26%) назвал бюрократию, каждый пятый (20%) большие налоги, 14% - большие траты, 12% - отсутствие денег на старт и 11% - жесткую конкуренцию.
 

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