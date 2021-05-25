УАЗ презентовал автодом-вездеход на базе «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) презентовал новую модель, «Байкал» — кемпер-вездеход на базе «Буханки». Предприятие вместе с партнерской компанией планирует переделывать в авто для путешествий даже машины с пробегом.

«Да, поезженный авто также можно переоборудовать в кемпер. Точные сроки и ценообразование зависит от конкретного заказа», — сообщили «Российской газете» в пресс-службе автопроизводителя.

«Байкал» может иметь одну из четырёх надстроек, в числе которых — раскладывающаяся крыша, позволяющая разместить на втором ярусе ещё одно спальное место. Кроме того, там есть гарнитур, мойка со смесителем, портативная газовая плита, биотуалет.