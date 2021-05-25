Череповчанку будут судить за кражу 37 тысяч рублей с карты случайного знакомого

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, признанной виновной в краже денег с банковской карты случайного знакомого. 36-летний потерпевший обратился в полицию в начале февраля 2021 года.

«Мужчина пояснил, что накануне в кафе познакомился с девушкой, после чего они решили продолжить вечер у него дома. На следующий день заявитель обнаружил, что с его банковского счета пропали 37 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По версии следствия, девушка, получив доступ к телефону и банковской карте пострадавшего, перевела с его счёта указанную сумму своему знакомому. После она обналичила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.